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Мурманская область. Арктика23.06.17 12:14

Отопительный период 2016/2017 года прошёл в плановом режиме

Об этом сегодня на заседании правительства Мурманской области доложила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина.  Во многом этого удалось достичь благодаря тому, что в ходе подготовки к отопительному сезону были предусмотрены мероприятия, направленные на качественное предоставление услуг населению. В ходе их исполнения в 2016 году на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований региона направлены средства областного бюджета в объеме 91,96 млн рублей. В целом по Мурманской области произведён капитальный ремонт инженерных сетей общей протяженностью 12,28 км, в т.ч.: теплоснабжения – 7,26 км; водоснабжения – 3,22 км; электроснабжения – 1,8 км. Также реализованы мероприятия по капремонту 17 объектов ЖКХ (котельные, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения).

По результатам комиссионных проверок паспорта готовности к отопительному периоду получили 7017 многоквартирных домов из 7030 (99,8%). Не в полном объёме паспорта готовности по жилищному фонду оформлены в Мурманске – на 2436 из 2441 дома, а также Никеле и Кильдинстрое.

«Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена проверка готовности 33 муниципальных образований региона, по результатам которой выдан 31 паспорт готовности к отопительному периоду 2016/2017 года. Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности, – Умба и Ковдорский район», – сообщила Мария Бородина.

Одной из важнейших проблем, влияющих на стабильное прохождение отопительного периода, является невыполнение населением и исполнителями коммунальных услуг обязательств по своевременной оплате полученных коммунальных ресурсов, что приводит к нарастанию задолженности. С целью снижения задолженности осуществляется ряд мероприятий, в том числе переход на прямые платежи и расчёты между населением и энергоснабжающими организациями. В целом по Мурманской области процент перехода на прямые платежи и расчёты в настоящее время составляет по теплоснабжению – 96%; по водоснабжению – 90%; по электроснабжению – 94%; по газоснабжению – 98%.

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