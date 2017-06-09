Отопительный сезон в Мурманске закрывается. Наступает время опрессовок и ремонтных работ

В связи с поздним окончанием отопительного сезона 2016/2017 годов, ПАО «Мурманская ТЭЦ» просит обратить внимание северян на изменения в графике опрессовок теплосети от источников: Южная котельная – с 14 по 19 июня; Восточная котельная - с 28 июня по 3 июля; Мурманская ТЭЦ - без изменений, с 20 по 26 июня.

Напомним, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ» и согласно утвержденному администрацией г. Мурманска графика в 2017 году будут проводиться следующие остановки теплоисточников ПАО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей.

Гидравлические испытания и опрессовки ещё будут проводиться: Центральная котельная - 15-21 августа; Южная котельная - 21-25 августа и Восточная котельная - 7-11 августа.

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании: Центральная котельная - 25 июля-7 августа; Южная котельная - 27 июня-10 июля и Восточная котельная - 11 июля-24 июля

В течение межотопительного периода энергетики проведут ремонт отдельных участков теплосети, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб, другие мероприятия, необходимые для надежного и бесперебойного обеспечения мурманчан теплом и горячей водой в следующий осенне-зимний период.