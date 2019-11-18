Отопительный сезон в Мурманской области проходит в плановом режиме

В текущем году Мурманская область без сбоев вошла в отопительный период, серьёзных проблем нет, мелкие технологические нарушения устраняются в рабочем порядке в нормативные сроки, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве области заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

По состоянию на 14 ноября в регионе сформирован запас топочного мазута в объёме 117,426 тысячи тонн при нормативе 106,243 тысячи тонн (111% нормативного запаса), угля – 147,813 тысячи тонн при нормативе 108,248 тысячи тонн (137% нормативного запаса).

За счёт софинансирования из областного бюджета в полном объёме осуществлён завоз нефтепродуктов в отдалёнку: 324 тонны в Ловозерский район, 197 тонн в Терский район.

Из всех муниципальных образований Заполярья в этом году не смог вовремя получить паспорт готовности только Терский район – в связи с неисполнением ООО «Тепло людям. Умба» отдельных предписаний Ростехнадзора. Замечания должны быть устранены до середины февраля 2020 года. При этом сама система теплоснабжения района действует в штатном режиме.

Во время заседания было отмечено, что в этом году было мало времени на подготовку к отопительному сезону, так как в регион почти на месяц позже отключили тепло. Но муниципалитеты, энергетики и коммунальные службы смогли подготовить инфраструктуру в надлежащий срок.