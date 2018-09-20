Отопительный сезон в жилищном фонде Мурманска начнётся с 24 часов 23 сентября

Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и прогнозом ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, нужно принять необходимые меры по приёму теплоносителя в многоквартирные дома города Мурманска.