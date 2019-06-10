Отопительный сезон завершён, пора заняться ремонтом теплосетей

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска с 9 июня ПАО «Мурманская ТЭЦ» перешло на летний режим работы. Напомним, отопительный сезон начался 24 сентября 2018 года и продлился 258 дней.

— Мы уже провели подготовительные работы и готовы к началу летней ремонтной кампании. Одна из главных задач — ремонт котельного оборудования и обновление теплосетей на улицах Дзержинского, Самойловой, Софьи Перовской и Книповича, — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

В связи с поздним окончанием отопительного периода был изменён график проведения испытаний тепловых сетей в зоне теплоснабжения ПАО «Мурманская ТЭЦ».