Отпуск электроэнергии за пределы Мурманской области вырос на 5%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2017 года выработка электроэнергии в Мурманской области выросла на 4,1%, производство пара и горячей воды – на 3,9%.

Потребление электроэнергии составило 9,3 млрд кВт ч, что на 3,7% выше соответствующего уровня 2016 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос на 5%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 5,8 млрд рублей (116,2% к январю-сентябрю 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 108,3% (в среднем по России – 97,4%).