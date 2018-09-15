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Мурманская область. Арктика15.09.18 15:45

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провел противолодочное учение в Охотском море

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимающих участие в маневрах войск (сил) «Восток-2018», провел в Охотском море учение по противолодочной обороне. В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолёта Ка-27 ПЛ.

В ходе полёта экипаж вертолёта произвёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции.

На отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчётов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения.

Также, экипаж БПК также выполнил учебные задачи по обороне корабля от атаки условной подводной лодки с выполнением элементов противолодочного маневрирования.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,  силы Северного флота принимают участие в манёврах «Восток-2018» на Северо-восточном направлении в составе арктической группировки. Для участия в манёврах «Восток-2018» подразделения арктической мотострелковой бригады в составе отряда боевых кораблей совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более 5000 морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике.

В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

 

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