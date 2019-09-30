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Мурманская область. Арктика30.09.19 07:00

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполнил задачи арктического похода и прибыл в Североморск

29 сентября в главной базе Северного флота – Североморске – состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в арктическом походе, с успешным окончанием дальнего похода и возвращением домой. Он отметил, что «с возвращением в базу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота».

Вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что «силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «всего за период похода было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и в учении по охране и обороне островной зоны в районе архипелагов Северная Земля и Земля Франца-Иосифа».

Он также отметил важность задач, выполненных североморцами. «Состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединённого стратегического командования Северного флота обеспечить её безопасность», - заявил вице-адмирал Александр Моисеев.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и продолжался около двух месяцев. Он проходил под флагом командующего Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева.

Как сообщает пресс-служба СФ, в составе отряда действовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». На отдельных этапах похода в составе отряда выполнял задачи и ледокол «Илья Муромец».

За время похода было пройдено более 5600 миль.   Силами отряда кораблей Северного флота было отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками, проведено более 200 корабельных учений.

Одними из ключевых этапов похода стали переход боевых кораблей СФ по Енисею, проведение межвидового учения на Таймыре, высадка сил отряда на остров Большевик, обследование островов Визе и Уединения в Карском море, проведение ряда учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Плавание в проливе Вилькицкого проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождал ледокол «Вайгач» госкорпорации «Росатом».

 

 

 

 

 

 

 

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