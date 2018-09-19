Отряд боевых кораблей и судов обеспечения СФ проходит Чукотское море в сложных гидрометеорологических условиях

Отряд кораблей Северного флота в рамках арктического похода вошёл в Чукотское море через Берингов пролив.

Во время прохода Берингова пролива корабли и суда выполнили маневрирование в походном ордере, а также отработали противолодочные задачи. Плавание отряда боевых кораблей и судов обеспечения в Чукотском море проходит в сложных гидрометеорологических условиях. По маршруту их движения навис плотный туман, отметили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба флота, отряд держит курс на мыс Ванкарем. Там на рейде корабли и суда совершат остановку для пополнения запасов воды и топлива от танкера «Сергей Осипов».

Ранее личный состав и техника подразделений морской пехоты и арктической мотострелковой бригады после проведения двухсторонних тактических учений на побережье Берингова моря совершили погрузку на большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», после чего отряд боевых кораблей во главе с флагманом - большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», покинул рейд чукотского порта Эгвекинот.