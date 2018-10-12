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Мурманская область. Арктика12.10.18 07:27

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения СФ выполнил задачи арктического похода и прибыл в Североморск

Вчера в  Североморске состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана. Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в арктическом походе, с успешным окончанием дальнего похода и возвращением домой. Он отметил, что «с возвращением в базу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота».

Адмирал Николай Евменов сообщил, что «впервые в рамках одного похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота совершил трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путём в акваторию Тихого океана и обратно».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «впервые было проведено межвидовое учение по защите арктических территорий России в районе посёлка Тикси, а также  впервые силы Северного флота действовали в Чукотском  и Беринговом морях и на Чукотском полуострове».

Он также отметил важность задач, выполненных североморцами. «Состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединённого стратегического командования Северного флота обеспечить её безопасность», - заявил адмирал Николай Евменов. Он также подчеркнул, что «один из  основных итогов данного похода это то, что Северный флот был достойно представлен в маневрах «Восток – 2018», успешно выполнив все поставленные задачи».

Как сообщает пресс-служба СФ, арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота  начался 8 августа и продолжался более двух  месяцев. Он проходил под флагом командующего  Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева. За время похода было пройдено более 9000 миль,  совершен трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путём в акваторию Тихого океана и обратно.

Североморцы приняли участие в маневрах «Восток -2018»,  провели более десяти масштабных учений на море и на суше, в том числе  -  межвидовое учение по защите арктических территорий России в районе посёлка Тикси, учение по обороне островных территорий России на архипелаге Новосибирские острова, двухстороннее учение по обеспечению безопасности в Арктике на Чукотке, спасательное учение в Беринговом проливе и Беринговом море, ряд учений по  обеспечению безопасности плавания в морской экономической зоне Российской Федерации.

Плавание в проливе Вилькицкого, в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождали ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач»  госкорпорации «Росатом».

 

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