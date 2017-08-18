Отряд боевых кораблей Северного флота покоряет Енисей

Отряд боевых кораблей Северного флота, который вышел 10 августа в очередной арктический поход, 18 августа прибыл в порт Дудинка на реке Енисей.

Четыре корабля, разделившись на две группы, в течение 38 часов двигались вверх по течению Енисея. Впервые по этой реке прошёл большой противолодочный корабль «Североморск», имеющий глубокую осадку.

- Военнослужащие арктической бригады СФ и военные моряки, участвующие в походе, в ближайшее время начнут тренировки по высадке на необорудованное побережье Енисея, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Напомним, с 2012 года надводные силы Северного флота отправились в арктический поход в шестой раз. Отряд возглавляет БПК «Североморск». В состав отряда входят большие десантные корабли «Александр Отраковский», «Георгий Победоносец» и «Кондопога», спасательный буксир «Памир», киллекторное судно КИЛ-164 и танкер «Сергей Осипов».