Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в очередной дальний поход

Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота покинул рейд главной базы – Североморска - и вышел в очередной дальний поход.

В составе отряда – большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога». На качественное выполнение поставленных задач в дальней океанской зоне личный состав отряда боевых кораблей накануне, 2 декабря, напутствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «выход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога» на выполнение поставленных задач открывает в новом учебном году целую серию дальних походов, предусмотренных планом деятельности Северного флота».

В ближайшее время отряду боевых кораблей Северного флота предстоит совершить переход через Баренцево море в Атлантический океан. По маршруту перехода экипажи кораблей будет совершенствовать свою морскую выучку, а также проведут ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем. С борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» будут производиться плановые полёты корабельных вертолётов Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, выходу отряда боевых кораблей Северного флота в море предшествовала длительная и напряженная подготовка экипажей кораблей, которые к настоящему времени прошли полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Личный состав выполнил комплекс учебно-боевых упражнений по отражению нападения средствами воздушного поражения с применением зенитно-ракетных комплексов, провели тренировки по борьбе за живучесть кораблей, противодиверсионной обороне, отработали взаимодействие с корабельными вертолетами, командный состав закрепил навыки в управлении подчиненными.

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога» в 2019 году успешно решали задачи арктического похода, действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также в районе полуострова Таймыр.