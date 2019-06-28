Отряд буксиров Северного флота прибыл в Финский залив для обеспечения проведения Главного военно-морского парада

В Финский залив прибыл отряд рейдовых буксиров Северного флота, которые будут обеспечивать подготовку и проведение Главного военно-морского парада. Он состоится в Кронштадте и Санкт-Петербурге 28 июля.

Отряд включает в себя рейдовые буксиры РБ-34, РБ - 48, РБ-47, РБ-386, которые успешно совершили межфлотский переход внутренними водными путями с Северного на Балтийский флот.

В функции рейдовых буксиров будут входить, в том числе, обеспечение швартовок и перешвартовок кораблей крупного водоизмещения, доставка необходимых грузов на корабли-участники парада, установка рейдового оборудования.

Ранее, на рабочем совещании в Адмиралтействе, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов обратил внимание начальников профильных органов военного управления на то, что организация всестороннего обеспечения действий основных сил ВМФ, которые принимают участие в Главном военно-морском параде, является одной и основных задач и требует ежедневного контроля за выполнением графика подготовки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.