Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в Арктику

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики. В составе отряда большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164.

В рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота России, которое стартовало на СФ 7 августа, выход отряда кораблей и судов обеспечения СФ из пунктов постоянного базирования в Баренцево море обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил.

Тральщики «Коломна», «Ельня» и «Ядрин» также выполнили задачи по ближнему противоминному обеспечению на маршруте развертывания отряда кораблей и судов обеспечения в Баренцевом море.

Как отметил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, «для обеспечения максимально безопасных условий плавания в сложных, с точки зрения навигационной обстановки, арктических районах переход отряда кораблей будет организован с учётом особенностей гидрометеоусловий и постоянного мониторинга ледовой обстановки, к которому будут привлечены самолёты и вертолеты 45-й армии ВВС и ПВО».

Основная цель дальнего похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, это уже шестой масштабный поход кораблей СФ в Арктику за последние несколько лет. В 2012 г. морские пехотинцы СФ впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.

В 2013 г. отряд кораблей во главе с флагманом СФ тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 г. кульминацией арктического похода сил СФ стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.

В 2015 г. в ходе аналогичного похода впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады СФ по защите важных объектов на полуострове Таймыр, а в прошлом году военнослужащие арктической бригады СФ впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России – Земля Франца-Иосифа.