Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота завершает визит на Кубу

Командование отряда и экипажи кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», совершившие деловой заход в столицу Кубы Гавану, отмечают исключительно радушную встречу и доброе отношение представителей государственной власти и местных жителей республики.

При входе в порт с кубинской стороны и с борта российского фрегата был произведён Салют наций — 21 холостой артиллерийский выстрел. Обычно такая процедура предусматривается при официальных визитах или встрече высокопоставленных гостей.

В первый же день захода командир отряда и командир фрегата вместе с капитанами судов «Николай Чикер» и «Эльбрус» нанесли протокольный визит командующему революционным ВМФ Республики Куба контр-адмиралу Рамосу Карлосу Альфонсо Дупе, который тепло приветствовал российских моряков, отметил важность военно-морского сотрудничества и пожелал, чтобы визиты российских военных кораблей были более частыми и продолжительными.

Офицеры и матросы экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню и мемориалу советскому воину-интернационалисту, который кубинцы содержат в идеальном состоянии и считают одним из символов борьбы за независимость своей страны. Завершилась памятная церемония торжественным маршем североморцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, за два дня захода практически все российские моряки получили возможность побывать в Гаване и ознакомиться с достопримечательностями города. Командование и личный состав отряда кораблей и судов Северного флота отмечают исключительное радушие и гостеприимство кубинцев по отношению к ним.

Сегодня вечером по московскому времени отряд кораблей и судов Северного флота завершит визит на Кубу и продолжит выполнение задач дальнего похода в Карибском море. Всего с начала похода корабли и суда прошли около 28 тысяч морских миль.