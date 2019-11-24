Отряд кораблей и судов Северного флота готовится к заходу в ЮАР

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» 23 ноября пересёк 28-ю параллель в Южной Атлантике. Российские моряки готовятся к деловому заходу в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики и проведению международного военно-морского учения, которое планируется по завершении визита.

Вчера на борту РКР «Маршал Устинов» состоялась тактическая летучка с командным составом отряда по навигационной безопасности при заходе в порт. Также моряки провели учение по передаче жидких грузов на ходу корабля в открытом море и тренировки личного сотава досмотровых команд, которые будут задействованы в отдельных эпизодах международного военно-морского учения.

Экипажи спасательного буксира СБ-406 и среднего морского танкера «Вязьма» провели судовые учения по борьбе за живучесть на ходу в море.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

С начала дальнего похода корабли и суда отряда прошли около 25,5 тыс. морских миль.