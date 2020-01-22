Отряд кораблей и судов Северного флота подошёл к Тунисскому проливу

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов», возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота, пройдёт Тунисский пролив и войдёт в западную часть Средиземного моря. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

Во время перехода по Средиземному морю экипажи кораблей и судов провели плановое учение по противовоздушной обороне с использованием компьютерного моделирования тактической обстановки.

Ранее боевые корабли выполнили деловые заходы в порты Греции и Кипра. В море Альборан перед проходом Гибралтарского пролива североморцы проведут учение по противодиверсионной обороне отряда кораблей при стоянке на незащищённом рейде.