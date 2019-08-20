Отряд кораблей и судов Северного флота прибыл в базу после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вчера прибыл в Североморск после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне. Помимо кругосветного плавания, фрегат вместе с многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межфлотском учении «Океанский щит–2019».

Североморцы провели вдали от пункта постоянного базирования 175 суток. Как сообщает пресс-служба Северного флота, их дальний поход начался 26 февраля. За это время корабли прошли свыше 40 тысяч морских миль, совершили заходы в порты семи стран: Джибути, Шри-Ланка, Китай, Эквадор, Куба, Тринидад и Тобаго, Кабо-Верде. Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в праздновании 70-летия Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая в Циндао, представляя на празднике ВМФ России. Отряд побывал в четырёх океанах, дважды пересёк экватор, прошёл Суэцким и Панамским каналами.

В торжественной церемонии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, личный состав соединений надводных кораблей, базирующихся в Североморске, родные и близкие моряков.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя экипажи кораблей и судов с прибытием в родную базу, кругосветное плавание стало отличной морской практикой и жизненной школой для североморцев, а также хорошей проверкой для новой российской морской техники — фрегат «Адмирал Горшков» и транспорт «Эльбрус» впервые приняли участие в настолько дальнем походе.

Владимир Евменьков поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с возвращением домой. Командиру фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и капитанам судов обеспечения, вернувшимся из похода глава ЗАТО вручил благодарственные письма, ценные подарки и памятные нагрудные знаки «Русское Заполярье».