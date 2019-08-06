Отряд кораблей и судов Северного флота, возвращаясь после Главного военно-морского парада, примет участие в комплексном учении

Отряд кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, вчера завершил проход Балтийских проливов и вышел в Северное море. В акватории Северного моря из состава отряда были сформированы две тактические группы, которые продолжат отрабатывать плановые учебно-боевые задачи на переходе морем.

В состав первой группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и спасательный буксир «СБ – 406». Вторую группу в составе которой действуют многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер» возглавляет фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время корабли и суда Северного флота в составе тактических групп проведут комплексное учение по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

После завершения плановых мероприятий боевой подготовки в дальней океанской зоне часть кораблей и судов Северного флота прибудет в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове, а другая часть – продолжит выполнять поставленные задачи уже по плану дальнего похода.