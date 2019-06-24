Отряд кораблей Северного флота отразил налёт «вражеской» авиации на учении в Баренцевом море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» отработали комплекс боевых упражнений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на отряд кораблей. Учение состоялось в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Атаку авиации и удар крылатыми ракетами противника имитировали экипажи палубных истребителей Су-33.

Боевые расчёты кораблей отработали обнаружение и классификацию воздушных целей, определение параметров движения и целеуказание.

Поражение имитированных воздушных целей на дальней и средней дистанции выполнил личный состав батарей универсального калибра комплексов АК-130 ракетного крейсера «Маршал Устинов» и АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск». В ближней зоне стрельбу по воздушным целям отработали боевые расчёты скорострельной артиллерии – АК-630.

Как сообщает пресс-служба СФ, после успешного проведения учения экипажи кораблей продолжили выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море в составе соединения.