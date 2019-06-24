Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы. Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики — город-порт Гавану. Вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Средний морской танкер «Кама» продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала похода корабли и суда отряда преодолели около 28 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошёл Панамским каналом в Карибское море.