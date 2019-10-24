Отряд кораблей Северного флота приступил к выполнению задач в Атлантике

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», приступил к выполнению задач в Атлантическом океане. 22 октября отрядзавершил выполнение задач в акватории Средиземного моря, совершил проход проливом Гибралтар и вышел в Атлантический океан.

Помимо ракетного крейсера «Маршал Устинов» в составе отряда действуют спасательный буксир СБ-406 и танкер «Вязьма».

В ходе плавания в восточной части Атлантики экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провёл ряд тренировок по охране и обороне отряда кораблей на переходе морем, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнял задачи в Средиземном море с 22 августа. Североморцы провели ряд учений и посетили Алжир, Египет, Турцию и Грецию, а суда обеспечения совершили деловые заходы на Кипр и в Грецию.

Корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

С момента выхода из Североморска корабль прошёл более 19 тысяч морских миль.