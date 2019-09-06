Отряд кораблей Северного флота продолжает арктический поход

Сегодня отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, вышел из Енисейского залива в Карское море.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир» продолжат следовать в северо-восточном направлении по районам, близким к маршруту Северного морского пути, в соответствии с планом арктического похода.

Накануне, 5 сентября, дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», действовавший в составе арктического отряда Северного флота в районе полуострова Таймыр, взял курс из порта Диксон в Баренцево море. Ледокол доставит в пункты постоянного базирования часть техники и личного состава Северного флота, участвовавших в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта под городом Норильск.

С выходом из Енисейского залива экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с экипажем пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» выполнил ряд задач по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в назначенных районах Карского моря и побережья Таймыра. Для решения данных задач с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» поднимался в воздух корабельный вертолёт Ка-27, который совершил облет по спланированному маршруту.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, который вышел в очередной арктический поход 5 августа из Североморска.

Основная цель дальнего похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне. Одна из задач похода, которую также выполняют моряки Северного флота в Арктике, – это поисково-спасательное обеспечение и отработка навыков оказания помощи судам, терпящим бедствие в высоких широтах.