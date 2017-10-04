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Мурманская область. Арктика04.10.17 12:21

Отряд кораблей Северного флота вернулся в Североморск после сложного похода в Арктику

Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» и суда обеспечения прибыли в главную базу Северного флота после похода в Северный Ледовитый океан.

Как сообщает пресс-службе СФ, торжественная встреча экипажей и личного состава арктической бригады состоялась на территории соединения надводных кораблей. С прибытием североморцев поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что шестой по счету поход в Арктику «стал самым масштабным по количеству участников и объёму выполненных задач».

Отряд под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева прошел более 6000 морских миль до Новосибирских островов в море Лаптевых через акватории Баренцева и Карского морей, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовые тактические учения по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки были задействованы сразу три больших десантных корабля – «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога». Впервые было проведено десантирование тяжелой техники на мыс Челюскин - самую северную точку Евразийского континента.

Отмечается, что важную роль в походе сыграла гидрографическая группа, обеспечившая навигационную безопасность и проведение необходимых промеров глубин, чтобы корабли не сели на мель.

За время пребывания на Таймыре военные провели спортивные состязания с местными командами по волейболу, футболу и хоккею, встретились с молодежью и рассказали школьникам об особенностях службы на флоте. Корабли флота были открыты для посещения, на них были развернуты выставки современного вооружения в рамках форума «Армия-2017». Корабли в Дудинке посетили несколько тысяч местных жителей, 160 школьников были приняты в ряды «Юнармии».

Напомним, шестой арктический поход надводных сил Северного флота продлился 55 дней. Он начался 10 августа. В разное время в состав отряда входило до восьми кораблей и судов, в том числе большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир», килекторное судно КИЛ-164 и гидрографическое судно «Сенеж».

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