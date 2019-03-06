Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вошёл в Ла-Манш

Вчера отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш. Перед выходом из Северного моря на фрегате и судах была проведена тренировка по связи и определён порядок следования в походном ордере через узкости.

Ранее отряд действовал в заливе Мори Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. В настоящее время корабли прошли более 1,6 тыс. морских миль и провели несколько корабельных боевых учений, в том числе по поиску подводных лодок.

Для экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход первый в его истории.