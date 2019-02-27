Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход

Отряд кораблей Северного флота в составе головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» 26 февраля вышел в Баренцево море и взял курс в Атлантику. В ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств.

Перед походом экипажи кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, для экипажа фрегата «Адмирал Горшков» этот поход – первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы. Фрегат является флагманом отряда. С него осуществляется управление остальными судами и их совместными манёврами. Старший на походе – начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.