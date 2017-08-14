Отряд кораблей Северного флота вошёл в Карское море

13 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» вышел из Баренцева в Карское море через пролив Карские ворота.

Очередной арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

Отряд движется со средней скоростью экономичного хода и преодолевает порядка 250 миль в сутки.

За время перехода экипажи кораблей отработали учения по связи и совместное маневрирование. При помощи палубной авиации – вертолёта Ка-27ПС большой противолодочный корабль «Североморск» обеспечил мониторинг рыбопромысловой обстановки в восточной части Баренцева моря. Экипаж вертолёта также провёл тренировку по оказанию помощи гражданскому судну, условно терпящему бедствие.

Как сообщает пресс-служба СФ, переход отряда кораблей организован с учётом особенностей гидрометеоусловий по маршруту плавания. Для проведения ледовой разведки и мониторинга обстановки спланированы самолеты противолодочной авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. При сложных ледовых условиях проход кораблей и судов Северного флота по маршруту Северного морского пути обеспечат атомные ледоколы госкорпорации «Росатом», с экипа