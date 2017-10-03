Отряд кораблей Северного флота возвращается в базу после выполнения задач в Арктике

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи в Северном Ледовитом океане во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск», завершает дальний поход и возвращается в главную базу флота – Североморск. Торжественная встреча моряков состоится 4 октября на территории соединения противолодочных кораблей.

Отряд под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева прошёл порядка 6000 морских миль до Новосибирских островов в море Лаптевых через акватории Баренцева и Карского морей, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в тактическом учении, но и выполнили большую культурную программу. Провели спортивные состязания с местными командами по волейболу, футболу и хоккею, встретились с молодёжью и рассказали школьникам об особенностях службы на Северном флоте. Корабли СФ были открыты для посещения населением. На них были развёрнуты выставки современного вооружения в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. За время проведения форума корабли флота в Дудинке посетили несколько тысяч местных жителей, а 160 таймырских школьников были приняты в ряды Юнармии.

За время похода североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога». Впервые осуществили десантирование тяжёлой техники на мыс Челюскин – самую северную точку Евразийского континента.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход продлился 55 дней. Он начался 10 августа. Изначально в состав отряда входили большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, десантные корабли «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» вернулись в базу после выполнения задач на Таймыре в середине сентября. Завтра Североморск будет встречать остальные корабли и суда.