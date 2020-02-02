Отряд кораблей Северного флота возвращается в родной порт

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», завершающий выполнение задач дальнего похода, вошёл в Северное море. Сегодня утром североморцы прошли самую узкую часть Ла-Манша – пролив Па-де-Кале.

Ранее российские моряки пополнили корабельные запасы и провели учение по противоподводно-диверсионной обороне кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде в заливе Сены, а во время перехода Бискайским заливом отработали ряд противолодочных задач.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 направляются в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Их прибытие ожидается через неделю.