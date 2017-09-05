Сегодня отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, разделился на две группы. Первая – в составе больших десантных кораблей «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» с личным составом и техникой подразделений морской пехоты и арктической бригады Северного флота и ротой воздушных десантников – вышла из Енисейского залива в Карское море и взяла курс на запад.

Ранее десантные корабли пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов» на рейде порта Диксон.

Вторая группа во главе с БПК «Североморск», БДК «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 проведут пополнение запасов и продолжат выполнять задачи по плану арктического похода.

Планируется, что на пути следования в пункт постоянной дислокации десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» проведут ряд тренировок и учений в акватории Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипажи десантных кораблей, а также личный состав арктической бригады и морской пехоты Северного флота, а также подразделений ВДВ, в конце августа принимали участие в межвидовом тактическом учении на Таймыре по обороне важного промышленного объекта.