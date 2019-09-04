Отряд кораблей Северного флота вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» и ледокола «Илья Муромец» вчера вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря.

В период нахождения на Таймыре отряд боевых кораблей принял участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике. Учение прошло под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева с участием сил Северного флота, подразделений Воздушно-десантных войск, авиации частей Центрального военного округа и командования дальней авиации Воздушно-космических сил, а также подразделений МВД, МЧС и УФСИН.

Североморцы провели на Таймыре три недели. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота прибыл в порт Дудинка 14 августа. Экипажи обоих десантных кораблей совершили переход по Енисею уже в третий раз, а БПК «Вице-адмирал Кулаков» и ледокола «Илья Муромец» — впервые.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в межвидовом учении, но и организовали большую культурную программу, провели спортивные состязания с местными командами по волейболу, футболу и хоккею. На ледовой арене «Таймыр» в городе Дудинка, между сборной отряда боевых кораблей и представителями администрации города Дудинка впервые состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой. Сборная Северного флота впервые выиграла турнир по хоккею на Кубок северных городов. Корабли Северного флота были открыты для посещения населением. На них были развёрнуты выставки современного вооружения. В Дудинке корабли посетили более 11 тысяч местных жителей, что на тысячу посетителей больше чем в 2017 году. 70 таймырских школьников были приняты в ряды Юнармии.

Как сообщает пресс-служба СФ, восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошёл более 1,5 тысячи морских миль. В составе группировки, которой командует вице-адмирал Олег Голубев, действуют БПК «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский», суда обеспечения — танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и ледокол «Илья Муромец».