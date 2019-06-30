Отряд кораблей Северного флота вышел в Атлантику

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», завершил выполнение задач дальнего похода в Карибском море и вышли в Атлантический океан. Основные силы отряда направились в точку встречи с танкером «Кама», который несколько дней назад пополнил запасы воды, продовольствия и топлива на рейде порта Пуант-а-Пьер республики Тринидад и Тобаго.

Как сообщает пресс-служба СФ, после встречи с танкером фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и судно материального обеспечения «Эльбрус» проведут учение по пополнению запасов топлива на ходу в море и совершат переход через Атлантический океан.

Дальний поход североморцев продолжается уже четыре месяца. За это время корабли и суда отряда прошли более 29 тысяч морских миль, зашли в порты Джибути, Коломбо и Циндао, побывали во Владивостоке и в районе Гавайских островов, пересекли Тихий океан и экватор, совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора, прошли через Панамский канал и с 24 по 26 июня совершили визит в столицу Республики Куба порт Гавану.