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Мурманская область. Арктика14.07.19 07:15

Отряд кораблей Северного флота завершил межфлотский переход и прибыл в Кронштадт

Отряд кораблей Северного  флота вчера завершил межфлотский переход в соответствии с планами боевой подготовки и прибыл в Кронштадт.

В составе  отряда ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и спасательно-буксирное судно «СБ-406».

Экипажи кораблей отряда  Северного флота за время межфлотского перехода преодолели расстояние более 2000 морских миль, провели ряд корабельных учений по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем, по оказанию помощи на море условно терпящим бедствие судам, а также по борьбе за живучесть. Командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

Маршрут межфлотского перехода кораблей Северного флота был проложен с учётом всех требований безопасности судоходства.

В настоящее время корабли и суда отряда заняли места якорных стоянок на Кронштадском рейде, сообщила пресс-служба Северного флота.

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