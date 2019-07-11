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Мурманская область. Арктика11.07.19 08:15

Отряд кораблей Северного флота завершил проход Балтийских проливов

Вчера отряд кораблей Северного  флота, совершающий межфлотский переход из Североморска в Кронштадт по планам боевой подготовки, завершил проход проливной зоны отделяющей Северное море от Балтийского.

В состав  группы  входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и спасательно-буксирное судно «СБ-406».

Экипажи кораблей отряда  Северного флота за время межфлотского перехода преодолели расстояние более 1700 морских миль, провели ряд корабельных учений по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем, по оказанию помощи на море условно терпящим бедствие судам, а также по борьбе за живучесть. Командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

Маршрут межфлотского перехода кораблей Северного флота проложен с учётом всех требований безопасности судоходства, сообщает пресс-служба СФ.

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