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Мурманская область. Арктика02.10.18 08:10

Отряд разминирования Северного флота вернулся из Арктики

Морской отряд разминирования Северного флота в составе тральщика «Владимир Гуманенко» и многофункционального судна тылового обеспечения (МСТО) «Эльбрус» прибыл в пункты постоянного базирования - Полярный и Мурманск –– после успешного выполнения поставленных задач в акватории Обской губы и Енисейского залива Карского моря. Для экипажа МСТО «Эльбрус» это был первый продолжительный поход в Арктику. Судно вступило в строй Северного флота в апреле нынешнего года.

Более месяца североморцы осуществляли поиск и уничтожение взрывоопасных объектов времён Великой Отечественной войны. За это время было обследовано более 1150 квадратных километров акватории в нескольких районах возле порта Диксон и в Обской губе.

В общей сложности было обнаружено и обследовано 70 миноподобных объектов. Девять из них было утилизировано методом дистанционного подрыва. По результатам обследования остальных объектов сделан вывод об их безопасности.

В поиске взрывоопасных объектов был задействован экипаж тральщика «Владимир Гуманенко». Его экипаж передавал координаты обнаруженных миноподобных объектов на судно «Эльбрус». В дальнейшем специалисты по проведению подводных работ проводили детальное обследование и уничтожение найденных объектов.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, при обследовании и закладке зарядов для подрыва миноподобных объектов широко применялись телеуправляемые подводные аппараты, что позволило проводить наиболее опасные операции без угрозы для человеческих жизней.

Ранее работы по разминированию Обской губы проводились специалистами Северного флота в 2011 и 2012  годах. Итогом  работы морского отряда разминирования Северного флота  стало открытие для судоходства кораблей всех типов и водоизмещения морской зоны площадью более 600 квадратных километров. Всего было обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных объектов.

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