Отряда кораблей Северного флота, войдя в Баренцево море, направляется в сторону Североморск

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи в Северном Ледовитом океане, вошёл в Баренцево море. Как сообщает пресс-служба СМФ, сегодня отряд во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» обогнул с севера архипелаг Новая Земля и вошёл в Баренцево море. Сейчас корабли и суда отряда направляются в сторону Североморска - главной базы Северного флота.

Ранее экипаж «Североморска» провёл учения по борьбе за живучесть корабля на ходу ночью. Моряки боролись с пожаром, который возник в результате аварии электрогенератора.

Кроме того, в четверг личный состав арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые в современной российской истории высадился с большого десантного корабля «Кондопога» на остров Голомянный архипелага Северная Земля. Военные на четырех многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», провели тренировки по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный.