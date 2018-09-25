Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев

Экономика России остается во многом отсталой и полуфеодальной, особенно в регионах, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. «Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть», — сказал он в опубликованном во вторник интервью газете «Коммерсант».

Артемьев отметил, что рассчитывает реализовать пример Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала экономике большой скачок.

«У нас аналогом являются госкорпорации и естественные монополии, которые, вообще говоря, нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях — даже разделять. Но чтобы такая потенциальная возможность появилась, надо было, прежде всего, принять базовые программы», — объяснил Артемьев.

Глава ФАС также напомнил, что правительство одобрило дорожную карту развития конкуренции, а также отметил количество поручений, выданных по итогам Госсовета по конкуренции, который прошёл весной: «Правительство одобрило 18 отраслевых программ развития конкуренции, прошёл Госсовет, по итогам которого вышли поручения всем 84 субъектам РФ».

«Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это - общая болезнь, которая у нас уже давно. На фоне санкций госсектор ещё больше укрепился, мы это видим, в частности, на примере банковского сектора или промышленности. И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление. Но так происходит не во всех сферах. Тот же рынок телекоммуникаций, наоборот, показывает отличные результаты: мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили», — ответил он на вопрос об отсутствии прогресса в области конкуренции и даже некотором ухудшении ситуации в определенных сферах, пишет РИАН.