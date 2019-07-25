Отстают рыбаки Северного бассейна

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 17 июля общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями по состоянию составил около 2,8 млн тонн, что на 1,9% выше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 311 тысяч тонн, что на 24,2% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 24,82 тысячи тонн – до 221,25 тысячи тонн. Освоение пикши уменьшилось на 20,4 тысячи тонн – до 36,44 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 212,7 тысячи тонн, что на 17,8% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов почти на 44% - до 145,1 тысячи тонн.