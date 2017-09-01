Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Участники «Табуретки» пришли в гости на «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.09.17 09:33

Отстрелялись: силы Северного флота, участвовавшие в тактическом учении под Норильском, приступили к погрузке на десантные корабли в Дудинке

Подразделения морских пехотинцев арктической бригады Северного флота и ротная тактическая группа ВДВ, принимавшие участие в межвидовом тактическом учении по обороне промышленного объекта в Арктике, приступили к погрузке техники на большие десантные корабли в Дудинке.

Накануне военнослужащие совершили марш Норильск-Дудинка. По автомобильной дороге прошла колёсная техника – бронеавтомобили «Рысь», бронетраспортёры, реактивные системы залпового огня на шасси грузовых автомобилей «Урал» и армейские мотовездеходы. Гусеничная техника была доставлена к месту погрузки на железнодорожных платформах. Всего было переброшено более 50 единиц техники.

31 августа  погрузку на большой десантный корабль «Георгий Победоносец» осуществила рота воздушных десантников на штатной технике – БМД-3 и бронеавтомобилях.

Сегодня к погрузке приступят морские пехотинцы и арктические мотострелки. Их БТРы и гусеничные транспортёры примут в твиндек большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, активная фаза межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялась на полуострове Таймыр в районе Норильска 29 августа. В ней приняли участие военнослужащие Северного флота, подразделений Водзушно-десантных войск и Центрального военного округа.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
Комментарий к новости:Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
Иван
01.09.17 10:32
Трудно мне дать однозначную оценку таким процессам. С одной стороны, военные обладают мощной техникой, «умными» ракетами, готовы убивать и погибнуть ради политических и экономических интересов страны,
Комментарий к новости:На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло-PRO ВалютуРубль продолжает укрепляться-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПравила групповой перевозки пассажиров на автомобиле будут ужесточены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика