Отсутствие бахил и фольклорное слово северянина до суда довели

В марте 2019 года житель Ковдора явился в местную больницу и, будучи недовольным отсутствием бахил, направился на приём к юрисконсульту медицинского учреждения.

В ходе разговора с юрисконсультом мужчина вёл себя агрессивно, требовал пояснений по факту отсутствия бахил в больнице. Во время диалога юрисконсульта и данного посетителя, в кабинет зашёл руководитель Ковдорской больницы, и попытался объяснить гражданину, что наличие бахил требуется лишь при посещении режимных кабинетов, однако этим вызвал лишь гнев пациента, который продолжал вести себя крайне агрессивно, провоцировал драку, и в итоге назвал начальника Ковдорской больницы оскорбительным словом, унизившим его честь и достоинство.

После данного инцидента руководитель указанного учреждения обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении посетителя к административной ответственности за оскорбление.

По итогам проведенной полицией проверки материалы были направлены в прокуратуру района, которая возбудила в отношении названного гражданина дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление), передав дело в суд для рассмотрения.

При рассмотрении дела судом гражданин свою вину не признавал, пояснив, что высказанное им слово является фольклором и не является оскорбительным, однако суд, согласившись с прокурором, признал мужчину виновным в указанном правонарушении, назначив ему наказание в виде административного штрафа.