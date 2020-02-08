«Отсюда начинается Россия…» - новый выпуск альманаха «Площадь Первоучителей»

9 февраля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей».

Литературно-художественный альманах «Площадь Первоучителей» Мурманской организации Союза писателей России выходит ежегодно. Новый выпуск – тематический. Это публикация двух из четырёх частей антологии поэзии Кольского Севера «Отсюда начинается Россия…». Её составитель – поэт, прозаик, журналист, литературный критик Дмитрий Коржов. Антология охватывает поэтическое пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан XXI века.

На страницах нового выпуска альманаха – творчество современных поэтов Мурмана, родившихся в пятидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. В сборник вошли строки состоявшихся литераторов, а также тех, кто находится в начале творческого пути, всего более сотни авторов: Николай Колычев, Василий Галюдкин, Александр Акопянц, Павел Вишневский, Игорь Козлов, Татьяна Агапова, Ольга Мартова, Николай Васильев, Марина Чистоногова, Иван Бессонов, Игорь Руднев, Олег Дроздов, Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Валерий Чарторийский, Дмитрий Ермолаев, Екатерина Гладышевская, Дарья Высоцкая, Елена Яковлева, Павел Сурнов и многие другие.

Представит альманах его составитель Дмитрий Коржов. Любители изящной словесности услышат поэтические строки в исполнении авторов, сообщает Министерство культуры Мурманской области.