Оттепель: возросло число обратившихся граждан в связи с некачественной работой управляющих компаний

Сегодня в управлении Октябрьского административного округа города Мурманска состоялось заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих организаций.

Основной задачей проверяющих в регулярных рейдах остается контроль за уборкой снега. За прошедшую неделю проверено 125 адресов, 70% придомовых территорий было в ненадлежащим состоянии. Общая сумма штрафа с начала года уже составляет более полумиллиона рублей.

– Возросло число обратившихся граждан в связи с некачественной работой управляющих компаний. Сегодня есть много вопросов к жилищникам. Работу оцениваем неудовлетворительно, – рассказала депутат Совета депутатов Елена Меркушова.

Со стороны администрации города ведется постоянный контроль ситуации в сфере ЖКХ. Обращения мурманчан доводятся до сведения управляющих организаций, которые обязаны оперативно решать все возникающие проблемы.

Напомним, заседания штабов проходят дважды в неделю в каждом округе заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации.