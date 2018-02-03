Отвалившийся кусок ледяной скульптуры травмировал стопу 8-летнего ребёнка

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к травмированию ребёнка во время посещения экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».

По предварительным данным следствия, 2 февраля 2018 года в вечернее время при посещении экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» на 8-летнего ребёнка произошло обрушение ледяной скульптуры. В результате происшествия он получил телесные повреждения в виде закрытого перелома стопы. Мальчик незамедлительно был доставлен в приёмный покой ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» для оказания необходимой медицинской помощи, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.