«Ой, снег-снежок, Белая метелица!», - самая нелюбимая песня коммунальных служб Мурманской области

Мобилизация коммунальных служб Мурманской области в связи со снегопадами дала положительный эффект – количество жалоб, поступающих от жителей региона на некачественную и несвоевременную уборку дорог и улиц от снега, сократилось. Снизилось также число зафиксированных случаев травматизма – с 346 до 200. Информацию об уборке муниципалитетов от снега и наледи в период новогодних праздников сегодня на оперативном совещании представил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

По его словам, в праздничные дни на территории региона работало 505 единиц уборочной техники, около 500 уличных рабочих. На расчистку придомовых территорий управляющие компании привлекли 320 единиц уборочной техники и 2400 дворников.

По результатам проведенного профильным министерством мониторинга средний показатель выполнения работ по очистке дорог общего пользования, тротуаров, лестниц, межквартальных проездов, придомовых территорий, крыш в муниципалитетах области превышает 90%. Недостаточные темпы уборки зафиксированы в Кандалакше и Кировске. Есть замечания к своевременной очистке дворовых территорий в Мурманске, Мончегорске, Полярных Зорях, Североморске и Ковдорском районе.

Как сообщили главы администраций муниципалитетов, усложняют работу по уборке непростые погодные условия – снегопады, сменяющиеся оттепелью. По данным территориального управления Росгидромета, за два последних месяца прошлого года количество выпавших осадков на 43% превысило показатель за аналогичный период 2018 года.

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что сложные погодные условия не оправдывают бездействие коммунальных служб, спецтехника и уличные работники должны своевременно начинать уборку территорий.