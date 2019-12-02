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Мурманская область. Арктика02.12.19 10:10

«Ой, всё» уедут в Сочи!

Во Дворце культуры и творчества имени С.М. Кирова состоялся финал Мурманской лиги КВН сезона 2019 года. За главный приз боролись шесть команд из Мурманска и области.

– Из года в год заполярный КВН демонстрирует стабильный результат, это видно не только по полному залу зрителей, но и по успехам команд в телевизионных лигах, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Билеты на финальную игру были раскуплены в течение нескольких дней. Зрители не пожалели о проведенном времени. В каждом из трех конкурсов было невозможно предугадать победителя, все команды показали себя с самой сильной стороны.

– С огромным удовольствием посещаю игры Мурманской официальной лиги, – поделился впечатлениями глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Очень приятно наблюдать за талантливой молодежью, которая не боится шутить на самые актуальные темы.

Среди почётных гостей юмористического праздника были звезды КВН: чемпион Высшей лиги, капитан команды «Триод и Диод» (г.Смоленск), участник шоу «Однажды в России» – Максим Киселев и  участница команды «Раисы» (г.Иркутск) Валентина Тимощук.

В результате напряженной игры первое место разделили два коллектива:  «Сборная Алакуртти» и «Ой, всё». По итогам финала оба коллектива завоевали путевки на Международный фестиваль команд КВН в городе Сочи.

Стоит отметить, что по итогам финала специальный приз 100 тысяч рублей от губернатора Мурманской области достался «Сборной Алакуртти».

На протяжении всего года красотки, представляющие заполярный главк МЧС России по Мурманской области, боролись за победу в Мурманской региональной лиге КВН. Сотни шуток, часы репетиций, килограммы сценариев – все это позволило, в конечном итоге, достичь поставленной задачи и стать чемпионами.

В первый день календарной зимы на сцене ДК им. С.М. Кирова команда «Ой, всё» стала самой лучшей, разделив ветвь лидерства со «Сборной Алакуртти». В конечном итоге, девчонки из МЧС не только заполучили заветный кубок, но и отправятся в Сочи, где им предстоит побороться за выход на новый уровень популярнейшей игры.

Напомним, что уже три команды из Мурманской области прошли путь Высшей лиги КВН (Сборная Мурманской области, «Морская академия», «Сборная Снежногорска»). Друзья, близкие и коллеги очаровательных красоток в погонах не сомневаются в том, что у них все получится.

Результаты финала Мурманской региональной лиги КВН: 1. «Ой, всё» - 9 баллов и  «Сборная Алакуртти» - 9 баллов; 2. «Сверхразум» - 8,8 баллов и  «Суровые парни» - 8,8 баллов; 3. «Для вас» - 8,6 баллов; 4. «Семейные ценности» - 8,4 баллов.

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