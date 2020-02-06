Оздоровление северян по путёвкам

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл рабочую встречу по вопросу оздоровления северян, работающих в муниципальных бюджетных учреждениях.

– Программа оздоровления работает, что для меня очень важно. Это обеспечивает качество жизни мурманчан, – отметил Евгений Никора. – В этом году планируется выделить 102 путевки.

Программа рассчитана на сотрудников дошкольных образовательных учреждений, школ, работников сферы культуры, спорта, социальной службы.

Как отметил председатель региональной общественной организации «Оздоровление северян», депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин, в путевку входит проживание на Черноморском побережье, питание, лечение и трансфер.

Преимущество в распределении путевок отдано сотрудникам с минимальной оплатой труда. Муниципальным служащим и руководителям бюджетных учреждений бесплатные путевки не предлагаются.