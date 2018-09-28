Ожидается, что новый транспортный план связей между Баренцевым регионом и мировым рынком будет принят в конце 2019 года

Совместные проекты стран – участниц Баренцева регионального сотрудничества обсудили на встрече в Сыктывкаре

В Сыктывкаре, Республика Коми, прошли очередные заседания Баренцева регионального комитета и Баренцева регионального Совета.

В качестве представителя от Мурманской области в заседаниях принял участие заместитель министра экономического развития региона Илья Остапчук. В ходе работы Баренцева регионального Совета были заслушаны отчеты регионов, Комитета старших должностных лиц, рабочей группы по вопросам коренных народов, рабочей группы по транспорту и логистике, Международного Баренцева секретариата.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение совместного Баренцева транспортного плана. Его разработка и реализация послужат укреплению транспортных связей между Баренцевым регионом и мировым рынком. Новый транспортный план будет учитывать национальные интересы стран-участниц БРС, содержать конкретные позиции по улучшению транспортных схем, создаст новые возможности для международной торговли и развития туризма в Баренцевом регионе. Ожидается, что план будет принят в конце 2019 г . и его реализация начнется с 2020 г .

Также участники заседания обсудили мероприятия в рамках празднования 25-летия Баренцева сотрудничества, в том числе план юбилейного мероприятия «Молодежь Баренцева региона: культурное многообразие», который представил руководитель Баренцева регионального молодежного Совета Тим Андерссон.

В ходе заседаний была отмечена позитивная динамика развития совместной работы в целом и подтверждено намерение способствовать дальнейшему продвижению и популяризации Баренцева сотрудничества, в том числе посредством участия в совместных мероприятиях.