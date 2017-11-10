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Мурманская область. Арктика10.11.17 09:38

Ожидается, что в мероприятиях VI Мурманской международной деловой недели примут участие около 3,5 тысячи участников

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера состоялась пресс-конференция первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. Темой встречи с журналистами стали мероприятия предстоящей VI Мурманской международной деловой недели.

Открывая встречу, первый заместитель главы региона отметил, что официальными партнёрами «Недели» в этом году выступают ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Банк «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк», компании «Ростелеком» и «МТС». Среди ожидающихся новшеств – проведение Фондом «Росконгресс» в рамках ММДН выездной сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума. Сессия называется «Регионы России: новые точки роста – арктическим курсом». Пленарное заседание сессии будет происходить не в формате доклада, как было раньше, а в виде дискуссии участников, которую будет вести модератор. Главной темой пленарного заседания выездной сессии станет обсуждение вопросов, связанных с Арктической повесткой Российской Федерации. Это мероприятие пройдет под эгидой российского МИДа.

«Кроме того, поддержку «Неделе» оказало Министерство энергетики РФ, которое проведет заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера. Мы намерены поставить традиционные вопросы о льготной цене на электроэнергию, о которой мы много говорим, а также о реализации комплексного инвестиционного плана модернизации теплового хозяйства региона», – сообщил Алексей Тюкавин.

Среди мероприятий, которые состоятся в Мурманске впервые, первый заместитель губернатора назвал Форум безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона, межрегиональную конференцию «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области». Впервые мероприятия пройдут в муниципальных образованиях региона. Так, в городе Коле состоится дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности», в Мончегорске пройдет «круглый стол» «Практики социальных технологий», в Полярных Зорях будет организован «круглый стол» «Атомная Арктика и общество», а в Кировске пройдёт межрегиональный рок-фестиваль «TUNDRA CLUB».

В программу вошли также традиционные мероприятия ММДН — такие как специализированная выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс», Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева/ Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР», международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», Инвест-сессия, посвященная презентации инвестиционных проектов в сфере туризма Мурманской области, Международная конференция «Полярные маршруты Арктики», в третий раз пройдёт серия мероприятий Недели науки «Молодая наука Арктики».

«Мы ожидаем участие в мероприятиях ММДН порядка 3,5 тысячи участников, кроме представителей Мурманской области прибудут гости из 18 субъектов Российской Федерации и 13 зарубежных стран. На полях ММДН состоятся официальные протокольные встречи представителей правительства Мурманской области с руководителями генеральных консульств Южной Кореи и Нидерландов в Санкт-Петербурге, запланированы встречи в формате переговоров с директором филиала крупного итальянского холдинга ПАО «Энел Россия». На полях ММДН также состоятся встречи и переговоры с делегациями из Чехии, Союза коммун Восточной Лапландии (Финляндия), традиционные В2В бизнес-встречи, проводимые норвежскими партнёрами совместно с торгово-промышленной палатой Мурманской области», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

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