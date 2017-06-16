Ожидается дождь на большей части территории Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 июня Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. Ночью 17 июня ожидается прохождение атмосферных фронтов и дождь на большей части территории Мурманской области. Днём 17 июня и в течение суток 18 июня дожди пройдут в отдельных районах. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°, 17 июня на севере области +7+11°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +12+17°, на севере области +7+12°.