Ожидается настоящий звездопад на церемонии награждения победителей и призёров 48-го традиционного Праздника Севера Кольского района

27 марта в спорткомплексе «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам 85-го Праздника Севера классическим стилем. Мужчины преодолевали дистанцию в 15 км , а женщины - 10 км .

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, среди мужчин первое место занял Яков Леманов (Сахалинская область), второе место у Евгения Цепкова (Ярославская область), третье место у Дмитрия Меньшакова (Мурманская область).

Среди женщин первое место у Полины Сероносовой (Белоруссия), второе - у Анастасии Власовой (Мурманская область), третье - у Анны Белой (Мурманская область).

А сегодня, 29 марта, в Кольском районном Центре культуры состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров 48-го традиционного Праздника Севера Кольского района. В этом году на церемонии ожидается настоящий звездопад. В Кольский район в рамках проекта «Праздник Севера в города и районы Мурманской области» приедут легенды советских лыжных гонок, победители и призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Николай Зимятов, Александр Завьялов, Иван Гаранин и Любовь Мухачёва.

Кроме того, подтвердили своё участие в мероприятии и звёзды российского спорта, наши земляки. Анна Богалий и Алексей Петухов.